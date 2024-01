Daniele Capezzone | il temino antifascista della Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) No, purtroppo non è uno scherzo, non è una beffa, né una feroce parodia: è successo davvero, ieri pomeriggio alle 15 precise. Nuovo anno, prima seduta politicamente rilevanteCamera dei Deputati, interviene Elly, segretaria del secondo partito italiano, a cui Giorgia Meloni ha appena offerto – qualche giorno fa – un grande e costruttivo dibattito davanti al paese. Ci si aspetterebbe una risposta politica, un gesto significativo, un'iniziativa adeguata, una parola finalmente all'altezza di una sfida che sarebbe massimamente utile all'Italia, oltre che al Pd. E invece Elly che fa? Si esibisce in una stanca tirata (peraltro prestampata, come vedremo tra un attimo) sul fascismo, sul 2024 come possibile nuovo 1924, sulle presunte offese in corso nientemeno che verso la Resistenza. Incredibile: ma è andata proprio così. Com'è noto, il ...