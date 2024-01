Dalla Ditta alla Spa

Il Cile non riesce a dare l’ultimo colpo di spugna sul regime di Augusto Pinochet . Per la seconda volta in poco più di un anno, gli aventi diritto ... (ilfattoquotidiano)

... in una nota stampa, il sindaco ed il vicesindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà e Carmelo Versace, dopo che, nella notte, ignoti hanno incendiato alcuni mezzi utilizzati...Si tratta di uno scambio tra due dipendenti del team marketing delladi dolciumi di Fossano ...prossima settimana verranno sentiti i primi testi, dai manager delle società alla stessa ...Le era stato chiesto di traslocare per far passare la nuova autostrada . Quando il tracciato è cambiato, ha fatto causa: vittoria al Consiglio di Stato.CASALPUSTERLENGO Ha preso il via, nella giornata di ieri, la prima fase del cantiere per la realizzazione della pista ciclopedonale ...