Dal Torino al Milan | colpo in Serie A

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ilvuole sfruttare al meglio questa sessione di calciomercato e, valutando quale potrebbe essere il reparto più in difficoltà in questo momento, avrebbe messo gli occhi su un giocatore del. Ilnella prima parte di stagione ha dovuto far fronte ai numerosi e continui infortuni che hanno costretto Stefano Pioli a dover rimaneggiare ogni settimana la squadra da schierare in campo. Con l’infortunio rimediato da Alessandro Florenzi nell’ultima uscita dei rossoneri ad Empoli (nulla di grave, solamente un sovraccarico all’adduttore) sono diventati ben 30 gli infortuni stagionali per gli uomini di Pioli, e tutto questo in solo 5 mesi. Il reparto più colpito dagli infortuni è sicuramente quello difensivo, dove Pioli ha dovuto rinunciare prima a Pierre Kalulu e Marco Pellegrino (con il francese che ne avrà ancora per molto), e ...