“Dal payback sanitario ai medici a gettone | in Lombardia due misure disastrose” | parla Di Marco M5S

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Nicola Di, capogruppo Mss in Regione, ieri, in seguito a una sua richiesta, la Commissione sanità ha affrontato il tema del “”, di cosa si tratta? “Ilè una norma dello Stato, per effetto della quale viene stabilito che una parte dello sforamento, rispetto al tetto per l’acquisto dei dispositivisu base regionale, sia risarcito dalle imprese fornitrici. Un’anomalia. Perché sarebbe come se in ambito infrastrutturale venisse chiesto alle imprese di coprire ad esempio gli extra costi imputabili all’aumento delle materie prime, dell’energia o dell’inflazione. Una norma che nasce da un errore di fondo, quello cioè di paragonare il lavoro delle piccole medie imprese operative nell’ambito della fornitura di dispositivi ...