Dakar | speciale 48 ore | Sainz in testa a metà prova | Al Rajhi abbandona

Poco meno di metà della distanza di gara prevista per lanumero 6 della- da Shubaytah a Shubaytah - e già tre importanti fatti da registrare. Il primo vede protagonisti Yazeed Al Rajhi e Timo Gottschalk. L'equipaggio leader della generale è ......della moto è lì a dimostrarlo) il traguardo diè meno duro. La tappa di oggi è un altro anello, partenza da Amodijar e arrivo ad Amodijar. Una tappa di 466 km, con 363 km di prova. ...La speciale inedita della Dakar 2024, in svolgimento su 48 ore, vede i primi colpi di scena condizionare le gare di Al Rajhi, Al Attiyah e Peterhansel ...Sono bastati pochi km alla famigerata tappa marathon per mietere le prime vittime. Game over per Yazeed Al Rajhi, fino ...