Dakar 2024 | Van Beveren in testa tra le moto nella prima parte della marathon | Brabec leader virtuale

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Si è chiusa ladelle due giornatemassacrante sesta tappa46a edizione. I piloti si sono accampati nei vari bivacchi per ripartire domani mattina alle 7.00 e chiudere gli interminabili 626 chilometri delle prove speciale (frazioneche ha una lunghezza complessiva di 835 km). Infinora c’è il francese Adrien Van, che è arrivato al quinto bivacco dopo 513 km con il tempo di 6:30:39. Il pilota Honda sta precedendo di 1’21” il compagno di squadra Ricky: l’americano in questo momento è ilclassifica generale. Ross Branch ha chiuso infatti la giornata al sesto posto con un distacco di ...

QUAD – Andujar ha scavato un immenso solco dal primo bivacco in poi: più di 20 minuti di vantaggio ...

auto – Al km 402 la leadership di Carlos Sainz non sembra in discussione: 5:21:21 per lo spagnolo ...

'È stata un'iniziativa spontanea da parte nostra, non era assolutamente una cosa dovuta, ma lo spirito vero della Dakar è questo, ci si dà una mano a vicenda'. La manovra è stata ripresa con un ...Per Monsieur, però, i guai arrivano al km 225, dove è stato costretto a fermarsi per un problema meccanico. Incerta la possibilità che riprenda la speciale, certa l'uscita di scena dalla... Il rally-raid più famoso al mondo vive una prima volta assoluta: una tappa suddivisa in due giorni, con 549km di speciale nelle dune.