Dakar 2024 | speciale 48 ore | Sainz va in tenda al comando

LIVE Dakar 2024 - tappa di oggi in DIRETTA : Van Beveren sorpassa Brabec tra le moto - Sainz domina tra le auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.36 auto – Al km 402 la leadership di Carlos Sainz non sembra in discussione: 5:21:21 per lo spagnolo ... (oasport)