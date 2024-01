Dakar 2024 | orari tappa di oggi Shubaytah-Shubaytah | percorso | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Lasta per arrivare nel suo cuore: arriva la nuova“marathon” in questa 46a edizione che sarà un’esperienza straordinaria da togliere il sonno a tutti gli atleti. La sestanon sarà infatti giornaliera come le altre, ma si svilupperà su due giorni: i 781 chilometri con partenza e arrivo, saranno affrontati infatti 48 ore. Allo scoccare delle 16.00 ditutti i veicoli dovranno fermarsi al primo bivacco che incontreranno, senza collegamento e quindi senza cognizione delle prestazioni dei rivali. I concorrenti si accamperanno e ripartiranno poi alle 7 di domani mattina per completare il restante tratto del. Inoltre, i concorrenti non potranno contare sull’assistenza delle rispettive squadre. Potranno aiutarsi a ...