Dakar 2024 | Giroud al comando nei quad dopo la prima giornata | Macik svetta tra i camion

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Si è fermata la sesta tappa della 46a edizione della: è la frazione “marathon” quella più attesa della Maratona nel Deserto. I protagonisti si sono fermatile 16.00 ora locale ai primi bivacchi disponibili senza sapere i distacchi degli avversari e ripartiranno domani mattina alle 8.00 per concludere la tappa. Tra iha chiuso alil francese Alexandre(Yamaha): laparte di questa tappa è stata un costante duello con il leader della classifica generale Manuel Andujar (Dragon Rally Service), ma alla fine il transalpino è arrivato al quarto bivacco in 6:43:46, con un vantaggio di 2’14” nei confronti dell’argentino. Andujar rimarrebbe comunque in testa alla classifica con oltre 18 minuti di vantaggio sullo stesso. Tra i ...

Al km 402 la leadership di Carlos Sainz non sembra in discussione: 5:21:21 per lo spagnolo ... (oasport)

Come per le moto, anche per le auto è stato il giorno della prima metà della 48H, novità della. Una tappa spalmata su due giorni nella quale i piloti e i copiloti, allo scoccare delle 16 ora dell'Arabia Saudita, sono obbligati a fermarsi in un bivacco prima di concludere le fatiche l'...'È stata un'iniziativa spontanea da parte nostra, non era assolutamente una cosa dovuta, ma lo spirito vero dellaè questo, ci si dà una mano a vicenda'. La manovra è stata ripresa con un ...Si è chiusa la prima delle due giornate della massacrante sesta tappa della 46a edizione della Dakar 2024. I piloti si sono accampati nei vari bivacchi per ripartire domani mattina alle 7.00 e chiuder ...Il rally-raid più famoso al mondo vive una prima volta assoluta: una tappa suddivisa in due giorni, con 549km di speciale nelle dune. Il punto dopo ...