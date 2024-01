Da omicidio volontario a colposo | libero Lorenzo Maffeis | 7 mesi dopo la lite mortale col fratello

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Mozzo.setteagli arresti domiciliari torna, il 27enne che lo scorso giugno ebbe una colluttazione con ilmaggiore Gianluca, 31 anni, morto in ospedale al Papa Giovanni. Come riportato dal Corriere Bergamo, il pubblico ministero Carmen Santoro ha deciso di derubricare il reato contestato daaggravato da legame di parentela, aper eccesso di legittima difesa. La data dell’udienza preliminare deve ancora essere fissata. Come ricostruito dagli inquirenti, l’indagato la sera tra il 25 e il 26 giugno aveva portato via ildalla discoteca di Seriate, dove si erano recati insieme, per evitare che la discussione con un altro ...

Per noi - spiegano gli avvocati Jacopo Pensa e Federico Papa che lo assistono - però non è une non ci sono nemmeno i futili motivi. Questa è una tragedia umana e il dramma rimane'...Per noi però non è une non ci sono nemmeno i futili motivi. Questa è una tragedia umana e il dramma rimane", hanno spiegato, invece, gli avvocati difensori di Scalco, Jacopo ...