Da Galli a Crisanti | da Pregliasco a Ricciardi | che fine hanno fatto le ‘virostar’ dell’era Covid?

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) – C'è chi è andato in pensione (Massimoe Gianni Rezza), chi è finito dal laboratorio al Senato (Andrea), chi è consigliere regionale in Puglia (Pier Luigi Lopalco), chi scrive editoriali (Antonella Viola), chi invece continua in Tv e sui social a divulgare scienza e medicina, come Roberto Burioni, Matteo Bassetti, Massimo Ciccozzi, Fabrizio, Massimo Andreoni, Walter, Maria Rita Gismondo. Poi c'è chi è passato dallo Spallanzani alla direzione della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia. E poi ci sono quelli quasi 'scomparsi' dai radar dei media: Giuseppe Ippolito, alla direzione Ricerca del ministero della Salute; Franco Locatelli, ancora presidente del Consiglio superiore di sanità, e Silvio Brusaferro che ha lasciato permandato ...

Poi ci sono Pregliasco con 'I superbatteri, una minaccia da combattere', econ 'Gallipedia' e 'Una banale influenza', mentreha scritto nel 2021 'Caccia al virus'. Viola ha fatto una ...Non ci sorprende vedere come questi, da Burioni a Bassetti, passando per Pregliasco,, abbiano beneficiato di lauti finanziamenti dai grandi nomi dell'industria farmaceutica. Tramite ...(Adnkronos) – "Si conferma ormai la discesa dei ricoveri Covid, ma la pressione sugli ospedali non accenna a diminuire per via dell'influenza. Stiamo purtroppo vedendo polmoniti gravi non dovute ...(Adnkronos) – C’è chi è andato in pensione (Massimo Galli e Gianni Rezza), chi è finito dal laboratorio al Senato (Andrea Crisanti), chi è consigliere regionale in Puglia (Pier Luigi Lopalco), chi scr ...