Cristiana Ciacci | “Mio padre | Little Tony | si vergognava della mia anoressia”

, la figlia di Little Tony racconta l'anoressia: "Mio padre diceva: "Che ci vuole Apri la bocca e mangi"" "Una malattia che mio padre non ha mai riconosciuto. Ci ho messo tempo a ...Giovanna Cavalli per corriere.it - Estratti little tony 'Papà aveva tre grandi passioni: musica, donne e motori'. In che ordine 'A pari merito. Faceva collezione di auto, almeno 10, chiuse nel box ...La figlia di Little Tony, Cristiana Ciacci, ha svelato alcuni retroscena relativi al periodo in cui ha sofferto di anoressia.Il freddo è arrivato in Italia con temperature di circa 4-8 gradi inferiori alle medie del periodo. La prossima settimana, in particolare dal 16 gennaio in poi, potremo vivere degli ...