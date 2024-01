Cristian Totti e Melissa Monti si sposano? L’indizio social che insospettisce

Davveroha chiesto alla sua bellissima fidanzata di diventare sua ...I due sono molto riservati sulla loro storia d'amore, ma l'ultimo post della giovane attrice non passa ...Davvero Cristian Totti ha chiesto alla sua bellissima fidanzata di diventare sua moglie Cristian Totti e la sua fidanzata Melissa Monti sono sempre molto riservati, anche per questo il gossip parla p ...Cristian Totti e Melissa Monti fanno coppia fissa ormai da un anno e mezzo e sembrano davvero molto innamorati. Le loro foto insieme sono abbastanza rare, in quanto i due preferiscono ...