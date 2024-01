Criscitiello | «Calcio del Var non ci piace A prescindere da Inter o Milan»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Micheleconferma su Sportitalia le idee già descritte negli ultimi giorni sul Var, sugli arbitri e su tutto quello che è diventato il. Non ci sono discorsi di errori, non c’entranoe altre squadre. SFOGO – Michelesi sfoga pesantemente contro gli episodi delle partite in Italia: «Adaquestocon il Var non ci. Tre volte a settimana ci sono degli errori: vedete il rigore dato all’Atalanta o quello non dato al. Nelnormale nessuno sarebbe stato fallo, in quello del Var lo sono entrambi. Questoa noi non, tenetevi il Var ma usata così la ...