Criminologi e medici stregati dal soprannaturale | boom laici a corso su sacro e profano

Il presidente del Gruppo di Ricerca e Informazione Socio - religiosa: "Attualmente in Italia ci sono una trentina di apparizioni in corso, ma non se ne parla" Avvocati,stregati dai fenomeni soprannaturali. E' boom di iscrizioni di laici al primo corso sul sacro e il profano - al via da domani a Roma alla Lateranense - organizzato dall'Istituto ...Il presidente del Gruppo di Ricerca e Informazione Socio - religiosa: "Attualmente in Italia ci sono una trentina di apparizioni in corso, ma non se ne parla" Avvocati,stregati dai fenomeni soprannaturali. E' boom di iscrizioni di laici al primo corso sul sacro e il profano - al via da domani a Roma alla Lateranense - organizzato dall'Istituto ...Il presidente del Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa: "Attualmente in Italia ci sono una trentina di apparizioni in corso, ma non se ne parla" ...TRIESTE Il 5 gennaio 2022 il corpo di Liliana Resinovich veniva avvistato in un angolo del parco ex Opp a Trieste.