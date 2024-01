Covid | Oms | “Virus continua a mutare e uccidere | fare test e vaccini”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il dg Ghebreyesus: "Trasmissione aumentata con assembramenti durante il periodo festivo e per variante JN.1, ora prevalente" Sebbene iloggi "non sia più un'emergenza sanitaria globale, ila circolare, a modificarsi e a. I dati provenienti da varie fonti indicano un aumento della trasmissione" di Sars-CoV-2 "nel mese di dicembre, alimentato

"A dicembre sono stati segnalati all'Oms quasi 10mila decessi per Covid-19 e, rispetto a novembre, si è registrato un aumento del 42% dei ricoveri ospedalieri e del 62% dei ricoveri in terapia intensiva". Lo ha sottolineato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità. Una nuova ondata di infezioni da Covid-19 e casi di influenza sta mettendo a dura prova gli ospedali italiani. Il Dg Tedros: "In un mese registrati dai dati di appena 50 Paesi aumenti del 42% di ricoveri e del 62% di intensive. Sorveglianza, vaccini e test restano indispensabili"