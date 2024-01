Covid | Oms | superata la soglia di 7 milioni di morti dallo scoppio della pandemia

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Lanon costituisce più una minaccia per la salute pubblica di portata internazionale, ma è 'ancora una minaccia globale' ha osservato ancora l'esperta. 'Non possiamo però augurarci che ...

Covid , l’Oms lancia un nuovo allarme: “I morti aumentano , livelli non accettabili” . Gli ultimi aggiornamenti Da un anno, oramai, il Covid non è ... (notizie)

Esperta: 'Ma bilancio reale più alto, fino a tre volte di più'La pandemia non costituisce più una minaccia per la salute pubblica di portata internazionale, ma è 'ancora una minaccia globale' ha osservato ancora l'esperta. 'Non possiamo però augurarci che ...“Purtroppo alla fine del 2023, abbiamo superato la soglia dei 7 milioni di morti da Covid19 segnalati all'Oms” dallo scoppio della pandemia. Lo ha scritto su X la direttrice della Preparazione e la ..."Purtroppo, alla fine del 2023, abbiamo superato la soglia dei 7 milioni di decessi per Covid segnalati all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms)". Lo ...