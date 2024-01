Covid | allo studio spray nasale agli anticorpi | jolly contro nuove varianti

La pandemia non costituisce più una minaccia per la salute pubblica di portata internazionale, ma è 'ancora una minaccia globale' ha osservato ancora ... (247.libero)

stesso tempo, le preoccupazioni per il calo delle vendite di iPhone, in particolare in Cina, ... Microsoft ha superato brevemente Apple durante la pandemia di- 19 nel 2020 e nel 2021, poiche'...Gismondo uno: 'Ombrespecchio. Bioterrorismo, infodemia e il futuro dopo la crisi'. Burioni, già attivo prima del, ha pubblicato 'Virus la grande sfida', 'Match point. Come la scienza sta ...Milano, 11 gen. (Adnkronos Salute) - Uno spray nasale agli anticorpi per prevenire il Covid. Un'arma 'jolly' contro diversi mutanti del virus ...(Adnkronos) - C'è chi è andato in pensione (Massimo Galli e Gianni Rezza), chi è finito dal laboratorio al Senato (Andrea Crisanti), chi è consigliere ...