Così non fan tutti | quali sono i social dove gli influencer guadagnano di più

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Anche se le dinamiche della concorrenza e del mercato hanno portato le piattaforme a rincorrere (e offrire agli utenti dei servizi e delle soluzioni in stile “copia&incolla), nonnetworkuguali. Soprattutto in termini di appeal, tendenze e riflessi sulla rimuneratività per chi lavora e guadagna condividendo con i propri follower – e, più in generale, con la sterminata platea di internet – contenuti di ogni tipo. Un tempo c’era solo Facebook, ma con il passare degli anni le dinamiche e le gerarchie per quel che riguarda i compensi deglie dei content creator è drasticamente cambiata. LEGGI ANCHE > Il profilo dell’che dovrà rispettare le linee guida Agcom In un’epoca in cui le piattaforme dinetworking hanno velocemente avvicinato ...