Così l’IA sta aiutando gli Usa a individuare i cyber-attacchi cinesi

Leggi su formiche

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Intelligenza artificiale e machine learning stannola National Security Agency e altre agenzie statunitensi aattività malevolinelspazio. A spiegarlo è stato Rob Joyce, a capo dellasecurity della NSA, intervenuto martedì alla International Conference onSecurity presso la Fordham University di New York. “Nel breve termine”, l’intelligenza artificiale è “senza dubbio un vantaggio per chi difende” in quanto può “migliorare l’individuazione di attività dannose”. Joyce ha citato alcuni casi in cui la NSA ha osservato le attività di funzionariper interrompere le infrastrutture critiche, come gli oleodotti e i sistemi di trasporto, negli Stati Uniti. “Sfruttano le falle” nella progettazione di un sistema (errori ...