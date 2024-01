“Così in faccia a tutti?” Grande Fratello | Rosy e Garibaldi si appartano ma li scoprono

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Nel corso di ogni edizione dello storico reality di Cinecittà ci sono diversi concorrenti che accusano altri di eludere i microfoni e di parlare in codice, gesti contro il regolamento. Beatrice Luzzi al2023 è stata incolpata di farlo dagli altri. Eppure, GiuseppeChin ieri facevano lo stesso. Stranamente video che colgono Beatrice Luzzi in flagrante non ce ne sarebbero, mentre Anita Olivieri e Giuseppesono stati spesso beccati in atteggiamenti del genere al2023. Oggi gli spettatori hanno pizzicato il calabro mentre parlava in codice conChin. Però, di chi? Indovinate.Chin e...