Cos’è successo davvero sulle risoluzioni per le armi all’Ucraina

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ieri, alla Camera come al Senato, sono stati approvate tresugli aiuti militariper fronteggiare l’aggressione russa, dopo l’intervento di Guido Crosetto, ministro della Difesa. In entrambi i rami del Parlamento sono passate la risoluzione della maggioranza, quella dei centristi e quella del Partito democratico. La prima impegna il governo a continuare a sostenere l’Ucraina, in linea con gli impegni assunti e con quanto sarà ulteriormente concordato in ambito Nato e Unione europea, nonché nei consessi internazionali di cui l’Italia fa parte, “anche attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari”. La seconda non si distanzia molto nella sostanza, in quanto impegna il governo a “a proseguire nel programma di sostegno, in tutte le forme,”, garantendo “in modo particolare e con ...