Cosa pensare dell’esperimento di Theo Hernandez da centrale?

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Sono passati diciotto minuti dall’inizio della partita e il Milan sta gestendo un possesso con il Frosinone schierato con dieci uomini nella propria metà campo, dietro la linea della palla. Tomori dal centro destra la passa ache per l’occasione sta giocando al centro della difesa, sul suo fianco sinistro. Dopo l’infortunio subito da Thiaw in Champions contro il Borussia Dortmund, Stefano Pioli era rimasto senza difensori. «L’idea è nata da lui», dirà dopo riferendosi a. «Mi ha detto che poteva fare bene anche il ruolo»., quindi, riceve palla da Tomori e, rispetto agli altri possessi gestiti fino a quel momento, non è pressato da Cuni. Alloraavanza fino a Bourabia, che salta con una sterzata di esterno, poi scarica a Florenzi, quel giorno terzino sinistro al suo posto, e ...

"Mi dispiace dirlo, ma sarebbe un erroreal titolo, soprattutto perché sono due anni che non vinco almeno una gara. Non si può ... Dovrò reinventarmi per vederefanno gli altri. In ogni caso ...... vi sembra di avere poco tempo solo per voi, lamigliore è parlarne sinceramente con il ... viaggiare, esplorare nuovi interessi: seguite l'istinto! Non doveteche alcune idee siano solo ...Dario Canovi, operatore di mercato e storico procuratore di Thiago Motta, è intervenuto a Radio Marte: "Il procuratore di Kvara ha commesso un atto di scorrettezza, ognuno dovrebbe pensare a ciò che a ...Il cantante lancia un messaggio a tutti coloro che, come lui, stanno vivendo un momento difficile: "Perché se non chiedi aiuto, come fanno ad arrivare i rinforzi" ...