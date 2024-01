Cosa chiede l’Ungheria per non bloccare il pacchetto di aiuti Ue all’Ucraina

Leggi su formiche

(Di giovedì 11 gennaio 2024) A Bruxelles, la sorte deglieuropei per l’Ucraina sembra registrare dei progressi. Nella riunione svoltasi mercoledì 10 gennaio, i rappresentanti dei ventisette Paesi membri hanno concordato l’avvio delle procedure di dialogo tra Parlamento e Consiglio per gettare le fondamenta “giuridiche” per ilda 50 miliardi di euro destinati a Kyiv. A permettere questa evoluzione è stata la decisione deldi non porre il veto su questo singolo passaggio. Tuttavia, Budapest mantiene una posizione ancora scettica nei confronti del contenuto del. Una questione spinosa, che con molta probabilità sarà centrale nella riunione dei capi di Stato e di governo e dell’Unione, prevista per il prossimo primo febbraio. Nella giornata di ieri, il rappresentante ungherese ha già evocato quali possano essere i ...