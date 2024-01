Corrieri della droga a Fiumicino | finte medicazioni per nascondere gli stupefacenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Dagli ovuli, alle intercapedini delle valigie, sfruttano i carrelli cibo del catering, così come i disabili. I, dal Sud America verso l’Europa, puntano sulla creatività per portare avanti il traffico di cocaina. Nella tratta degli stupefacenti lo scalo all’aeroporto diè uno snodo particolare attenzionato dalla Guardia di Finanza: solo nel 2023 sono stati sequestrati 2.526,304 chili di. Le Fiamme Gialle hanno rilevato modalità sempre più complesse con cui itentano di superare la frontiera per poi smerciare panetti nelle principali capitali europee. Molte di queste però sono già note, per quanto stravaganti.tra gli aeroporti più stressanti al mondo (ilcorrierecitta.com) I trucchi dei ...