Corpo Internazionale di Soccorso | sabato 13 la presentazione della delegazione casertana

...leader e la dimensione che sta acquisendo non solo in Serbia ma anche sulla stampa. ... in pessime condizioni fisiche, con numerose contusioni sulla faccia e sulcircolate online ...... che Papa Francesco invita alla riflessione ildiplomatico accreditato presso la Santa Sede ... Desidero richiamare l'attenzione della Comunitàsul Myanmar, senza dimenticare l'...16:04:24 CASERTA. Sabato 13 Gennaio 2024, a partire dalle ore 17.00, presso la sede del Circolo Nazionale di Caserta sita in piazza Dante numero 81, il ‘Corpo Internazionale di Soccorso’ odv, presente ...come il corpo di chi dovrebbe fare di più per l’umanità che però è seduto a fare chiacchiere. Io vorrei fare qualcosa per i bambini, sto collaborando con Save The Children, rete internazionale ...