Coppa Italia | Milan-Atalanta 1-2 | bergamaschi volano in semifinale

Leggi su seriea24

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) – L’si impone 2-1 sula San Siro e si qualifica per ladidove affronterà la Fiorentina. I nerazzurri sbancanoo grazie alla doppietta di Koopmeiners dopo l’iniziale vantaggio firmato da Leao, in una gara che è rimasta in bilico fino al 95?. Pioli per la sfida diconferma il 4-3-3 con Maignan in porta e linea difensiva a 4 composta dalla coppia centrale Gabbia-Jimenez, con Calabria e Theo Hernandez esterni. In regia Musah con Loftus-Cheek e Reijnders ai suoi fianchi, mentre in attacco tridente composto da Pulisic e Leao a sostegno dell’unica punta Jovic. Gian Piero Gasperini risponde con Carnesecchi tra i pali, linea a tre composta da Scalvini, Kolasinac e Djimsiti. A centrocampo De Roon ed Ederson, con ...