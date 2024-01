Coppa Italia | Milan-Atalanta 1-2 | bergamaschi volano in semifinale

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Pubblicato il 11 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – L'si impone 2-1 sula San Siro e si qualifica per ladidove affronterà la Fiorentina. I nerazzurri sbancanoo grazie alla doppietta di Koopmeiners dopo l'iniziale vantaggio firmato da Leao, in una gara che è rimasta in bilico fino al 95'. Pioli per la sfida diconferma il 4-3-3 con Maignan in porta e linea difensiva a 4 composta dalla coppia centrale Gabbia-Jimenez, con Calabria e Theo Hernandez esterni. In regia Musah con Loftus-Cheek e Reijnders ai suoi fianchi, mentre in attacco tridente composto da Pulisic e Leao a sostegno dell'unica punta Jovic. Gian Piero Gasperini risponde con Carnesecchi tra i pali, linea a tre composta da Scalvini, Kolasinac e Djimsiti. A ...

Disordini fuori dallo stadio Olimpico al termine della partita tra Roma e Lazio di. Due gruppi di circa duecento tifosi giallorossi ciascuno hanno cercato più volte di raggiungere Ponte Milvio per entrare in contatto con i supporter della Lazio.Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A, ha analizzato l'episodio del rigore fischiato all'Atalanta nella gara con il Milan diGraziano Cesari, ex arbitro di Serie A, ha analizzato l'episodio del rigore fischiato all'Atalanta nella gara con il Milan di. Le sue dichiarazioni: RIGORE JIMENEZ ...Viola in semifinale di Coppa Italia. L'Atalanta espugna San Siro imponendosi con il punteggio di 1-2 sul Milan. La Dea approda vola in semifinale di Coppa Italia dove troverà la Fiorentina. La ...Gara intensa a San Siro, per il match che vale il pass per le semifinali di Coppa Italia. Il primo squillo della gara è di marca rossonera. Conduzione perfetta di Pulisic, che attende l’arrivo di ...