Coppa Italia | Koopmeiners ribalta il Milan | la Dea è in semifinale I top e i flop

(Di giovedì 11 gennaio 2024) L’Atalanta è la seconda semifinalista di questa edizione di. La squadra di Gasperini vince in rimonta a ‘San Siro’ ed elimina il. E’ Atalanta-Fiorentina la primadi. La Dea vince in rimonta in casa deled entra tra le migliori quattro della competizione. L’Atalanta conquista ladi– Notizie.com – © LapresseA San Siro la squadra di Gasperini va sotto nel primo minuto di recupero per la rete di Leao. 120? doporistabilisce la parità e poi nella ripresa lo stesso centrocampista su calcio di rigoreil risultato e fissa il punteggio sull’1-2 regalando la qualificazione agli orobici. Il tabellino e ...

Continua la maledizione Coppa Italia per il Milan . La squadra di Pioli perde in casa nei quarti di finale e saluta la competizione che non vince... (calciomercato)

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Sportmediaset al termine della gara dicontro la Roma Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Sportmediaset al termine della gara dicontro la Roma. Le sue dichiarazioni: RIGORE - "Visto al VAR è un ...Dopo l'episodio del primo tempo non mancano le polemiche a San Siro nella gara tra Milan e Atalanta diDopo l'episodio del primo tempo non mancano le polemiche a San Siro nella gara tra Milan e Atalanta di. Miranchuk sguscia via a Jimenez, si allunga il pallone e poi viene ...Gara intensa a San Siro, per il match che vale il pass per le semifinali di Coppa Italia. Il primo squillo della gara è di marca rossonera. Conduzione perfetta di Pulisic, che attende l’arrivo di ...È stato reso noto il dato sugli spettatori presenti stasera a San Siro per Milan Atalanta, quarto di finale di Coppa Italia Sono arrivati i dati ufficiali per quanto riguarda i tifosi presenti per la ...