Coppa Italia | boom di spettatori per Milan-Atalanta!

(Di giovedì 11 gennaio 2024), record diper-Atalanta in questi quarti di finale! Quasi cinque milioni davanti alla tv Record diper-Atalanta, la sfida che è andata in scena ieri sera a San Siro per i Quarti di Finale di. A trionfare la squadra di Gasperini per 1 a 2, ha avuto dei numeri record per quanto riguarda gli ascolti tv. Rossoneri eliminati dalla competizione, ma non è mancato l’apporto ed il sostegno dei tifosi da casa, così come l’interesse dei tanti appassionati di calcio. Come riferisce Calcio e Finanza, la sfida di ieri è stata la più vista in assoluta delladi quest’anno con oltre 4,4 milioni di tele(share del 21,4%). Al secondo ...

Siamo in ballo, e allora balliamo: questo è lo spirito con cui i tifosi del Frosinone affrontano l'avventura dei quarti di finale diin casa della Juventus. Ma i ciociari possono davvero battere i bianconeri e provare a vincere il trofeo da outsider Scopriamo cosa ne pensano i bookie analizzando le quote Frosinone ...Va be', oramai la chance dellaè stata sprecata. Scaroni non si straccerà le vesti , in quanto il quarto posto in campionato non sembra a rischio. Furlani tira a campare e con lui ...Roma, 11 gen. (askanews) - Paulo Dybala salterà sicuramente la sfida di domenica della Roma in casa del Milan. Lo riferisce Sky in merito al ...I quarti di finale di Coppa Italia sono quasi completi con l'ultimo verdetto che arriva stasera con Juventus-Frosinone. I bianconeri arrivano da una vittoria per 2-1 contro la Salernitana ...