Coppa Italia | Atalanta in semifinale | Milan ko 

(Di giovedì 11 gennaio 2024) AGI - L'Atalanta piazza il colpaccio a San Siro, batte il Milan in rimonta e approda alla semifinale di Coppa Italia dove affronterà la Fiorentina. Alla 'Scala del calcio' finisce 2-1 per i nerazzurri di Gasperini grazie alla doppietta di un super Koopmeiners, nuovamente a segno dopo il sigillo in campionato contro la Roma nella sfida di domenica scorsa. A nulla serve invece il momentaneo vantaggio rossonero di Leao, durato appena due minuti: la Dea torna così in semifinale a distanza di tre anni dall'ultima volta. In un primo tempo gradevole, combattuto e molto equilibrato succede tutto a ridosso dell'intervallo: prima il Milan reclama un rigore al 37' per un contatto in area tra Gabbia e De Roon (poi costretti entrambi a uscire) e Gasperini viene ammonito e poi espulso per

L'Atalanta vola in semifinale dove affronterà la Fiorentina dopo aver espugnato San Siro: una doppietta di Koopmeiners ha eliminato il Milan di Pioli a cui non è bastata la rete del vantaggio di Rafa Leao.