Coppa d'Africa | un drone spia la nazionale algerina | arrestato il colpevole

Spionaggio all'interno del ritiro dell'Algeria in vista dell'imminente inizio dellad'. Nel quartier generale di Bouaké, in Costa d'Avorio, sede degli allenamenti della nazionale guidata da Djamel Belmadi e con tre 'italiani' convocati, Ismael Bennacer (Milan), Houssem ...In un video ha mostrato le condizioni dei giocatori della nazionale del Gambia in un aereo privo di ossigeno mentre si trovavano in volo verso la Costa d'Avorio per lad'. 'Appena saliti ...Fatto curioso a due giorni dall`inizio della Coppa d`Africa. Nel corso degli allenamenti della nazionale algerina a Bouakè, in Costa d`Avorio, è stato avvistato.Coppa d'Africa, Gambia: calciatori svenuti durante il volo. La squadra era diretta in Costa d'Avorio. Ecco cosa è accaduto alla Nazionale.