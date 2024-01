Coppa d’Africa | shock Gambia | termina l’ossigeno e i giocatori svengono sull’aereo | VIDEO

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tragedia sfioratadeldiretto in Costa d’Avorio per la. I calciatori hanno iniziato a sentirsi male, uno dopo l’altro, accusando prima il troppo caldo, per poi svenire a causa della mancanza di ossigeno all’interno del mezzo. L’aereo, preso a noleggio, era appena decollato e il pilota è riuscito ad atterrare nove minuti dopo rientrando all’aeroporto di Banjul. L’aereo delresta senza ossigeno: il racconto di Janko Saidy Janko, difensore dello Young Boys, ha documentato l’accaduto sui social sostenendo che i calciatori sono scesi dal mezzo con “forti mal di testa e vertigini estreme“. Janko ha raccontato: “dopo aver viaggiato per 32 ore in totale dall’Arabia Saudita alcon lunghe soste a Istanbul e Casablanca, oggi avremmo dovuto volare dal ...

Si è trasformato in un incubo il volo che ha portato la nazionale del Gambia in Costa d'Avorio, dove si disputerà a breve la Coppa d'Africa. Come ... (ilgiornaleditalia)

... in un video ha mostrato le condizioni dei giocatori della nazionale del Gambia in un aereo privo di ossigeno mentre si trovavano in volo verso la Costa'Avorio per la. 'Appena ..."Potevamo morire" hanno detto l'allenatore Saintfiet e il giocatore Janko ROMA - Attimi di paura per la squadra del Gambia in volo verso la Costa'Avorio per la prossima. Secondo quanto raccontato dal tecnico Tom Saintfiet "saremmo potuti morire" a causa della mancanza di ossigeno nell'aereo. "L'equipaggio ha detto che c'era un problema con l'aria ...