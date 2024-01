Coppa d’Africa | atterraggio d’emergenza per il volo del Gambia

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Roma, 11 gen. (askanews) – Momenti di paura a bordo dell’aereo che doveva portare la nazionale africana a Yamoussoukro, la capitale della Costa d’Avorio, paese che ospita l’edizione 2024 della, e che per un problema di depressurizzazione è stato costretto a undi emergenza, una decina di minuti dopo il decollo. A bordo, tra gli altri il capitano ed ex sampdoriano Omar Colley e l’attaccante ex Atalanta e Bologna Musa Barrow. Subito dopo il decollo da Banjul si è verificato un guasto all’aria condizionata e, a causa del gran caldo, e senza ossigeno alcuni giocatori sono svenuti, e hanno faticato a svegliarsi anche una volta tornati a terra, dove alcuni hanno accusato mal di testa, vertigini e crisi respiratorie. “Ci siamo addormentati tutti velocemente, anche io -ha raccontato il ct Saintfiet, una volta sceso ...

Tragedia sfiorata sull'aereo che ieri avrebbe dovuto portare la nazionale di calcio del Gambia in Costa'Avorio per la. Il piccolo velivolo bimotore è stato costretto a un atterraggio'emergenza nove minuti dopo il decollo, a causa di una perdita di pressione in cabina che ha tolto l'ossigeno ...