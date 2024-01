Convocati Juve | buone notizie | tornano Cambiaso e Alex Sandro Ancora out Kean e Chiesa

L’attaccante della Juventus Federico Chiesa non è stato convocato per la partita di campionato di domani a Salerno con la Salernitana “per un ... (sportface)

La Juve ntus ha diramato la lista dei convocati ufficiali per la sfida di Serie A contro la Salernitana . Brutte notizie per Allegri che a sorpresa ... (247.libero)

Alla vigilia della sfida contro la Juve ntus in programma per domani all'Arechi, il tecnico della Salernitana , Filippo Inzaghi, ha diramato... (calciomercato)

Kumbulla rientrerà tra ima non giocherà, Mancini ci sarà ma sempre stringendo i denti ...quale Mourinho vuole il massimo per riuscire a superare il turno e affrontare la vincente di- ...Federico Casarini , Raffaele Russo ed Enis Tozaj hanno svolto solo differenziato, ma l'obiettivo è il ritorno tra iper il derby con laStabia , in programma sabato (ore 20.45). ...Sono 21 i convocati di Massimiliano Allegri in vista della sfida che vedrà la Juventus affrontare il Frosinone nell`ultimo quarto di finale della Coppa Italia.Stasera il grande match di Coppa Italia contro il Frosinone: ecco i convocati per la gara scelti da Max Allegri.