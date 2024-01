Controlli stradali Picanello | denunciato un 29enne in possesso di un coltello a serramanico

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Pubblicato il 11 Gennaio, 2024 Contrasto ai fenomeni criminali di illegalità diffusa e verifica del rispetto delle norme imposte dal Codice della Strada, questi sono stati gli obiettivi prioritari deiche hanno riguardato l’area nord di Catania. In particolare nella serata, i Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante, di propria iniziativa e con il supporto del 12° reggimento “Sicilia”, hanno intensificato le attività di prevenzione dei reati nello storico quartiere “”, sia potenziando il pattugliamento delle zone di maggiore aggregazione, che effettuando una serie di perquisizioni per la ricerca di armi e droga. In tale contesto i militari dell’Arma, durante un posto di controllo in via Giacomo Leopardi, hanno fermato un 19enne catanese alla guida di un SH 300, che si dal primo momento in cui si sono avvicinati i ...