Conte | “L’abrogazione dell’abuso d’ufficio è un segnale di restaurazione” E su Renzi | “Emblema dell’intreccio tra affari e politica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) L’abolizione, l’indebolimento della norma sul traffico di influenze, le modifiche alle intercettazioni. Per il presidente dei 5 Stelle Giuseppela strada intrapresa dal governo Meloni, col sostegno dei liberali di centro come Azione e Italia Viva, sono segnali di “forteche ci preoccupa”. “Il tema della questione morale e del legame traè centrale”, aggiunge l’ex premier.in una conferenza stampa ha presentato tra l’altro la proposta del Movimento per una legge sul conflitto d’interessi: “Ladeve separarsi dagli. Ci accusano di essere giustizialisti ma noi siamo garantisti. La Costituzione ci impone di tenere alto il prestigio delle istituzioni. Non ...