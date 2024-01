Coni | Malagò a Tirana | siglato protocollo cooperazione con Koksh

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Roma, 11 gen. (askanews) – Il presidente del, Giovanni, e il presidente del Comitato Olimpico Albanese (), Fidel Ylli, hannooggi aunditecnico-sportiva. Alla firma, avvenuta nella sede del Comitato, al Parku Olimpik, Rr. “Liman Kaba”, hanno preso parte – si legge in una nota – il segretario generale del Comitato Olimpico Albanese, Gerti Shima, e il direttore della Comunicazione del, Danilo Di Tommaso. L’accordo prevede una condivisione di esperienze che accomunerà atleti, le strutture tecniche e quelle medico-sportive, per una sinergia all’insegna dello sviluppo e della risoluzione di problemi di comune interesse. Successivamente – conclude la nota – il presidente ...

Leggo sui giornali proiezioni, però nello sport la matematica purtroppo non è un'opinione' '. Malagò si esprime sul portabandiera, che potrebbe ... (247.libero)

Giovanni Petrucci non lascia, anzi: l’attuale presidente della Federazione Italiana P alla canestro ha fatto capire di volersi infatti ricandidare ... (oasport)

Tirana, 11 gen. - (Adnkronos) - oltre un'ora di confronto cordiale per rafforzare ancora di più il legame tra Italia Albania. Il Presidente del Coni , ... (liberoquotidiano)

