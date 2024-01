Conferma Di Gregorio | escluse fratture

Leggi su seriea24

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) – Arrivano importanti aggiornamenti in merito alle condizioni di Michele Di. Il portiere del Monza è stato costretto al cambio al quarantesimo minuto di gioco dell’ultima partita dei brianzoli contro il Frosinone dopo uno scontro con un avversario. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto l’estremo difensore scuola Inter hanno esclusocome tenuto inizialmente. Il suo ritorno tra i pali dovrebbe avvenire tra un mese, quando il Monza affronterà l’Hellas Verona. In virtù di ciò, il club non ingaggerà un nuovo portiere in questa sessione invernale di calciomercato,ndo la fiducia a Sorrentino. Fantacalcio.it per Adnkronos seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .