Condannato Mingo | ex inviato di Striscia la Notizia | accusò un agente che indagava su di lui

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il Tribunale di Bari haa una pena due anni e sei mesi di reclusione, per calunnia e diffamazione aggravata, l’exdi ‘la’ Domenico De Pasquale, più conosciuto come. Lo riporta l’Ansa.doveva rispondere dell’accusa di aver falsamente incolpato di abuso d’ufficio e falsità ideologica l’assistente capo della polizia Gianluca De Stefano che aveva condotto le indagini (per truffa, simulazione di reato e diffamazione) nei confronti dell’exdel tg satirico e della moglie. Assieme a lui condannata anche la moglie di De Pasquale, Corinna Martino a due anni e sei mesi con l’accusa di calunnia. Le indagini erano scattate in seguito a una segnalazione da parte di Mediaset.Leggi anche: Alessia Merz: “Boncompagni è stato ...

...composizione monocratica) haa due anni e sei mesi di reclusione, per calunnia e diffamazione aggravata, l'ex inviato di 'Striscia la Notizia' Domenico De Pasquale, conosciuto comeDomenico De Pasquale, in artel'ex inviato di Striscia la notizia, è statoa due anni e sei mesi di reclusione, insieme alla moglie Corinna Martino (amministratore unico della Mec Produzioni Srl, di cui il marito ...Il tribunale di Bari (in composizione monocratica) ha condannato a due anni e sei mesi di reclusione, per calunnia e diffamazione aggravata, l’ex inviato di ‘Striscia la Notizia’ Domenico De Pasquale, ...BARI, 11 GEN - Il tribunale di Bari (in composizione monocratica) ha condannato a due anni e sei mesi di reclusione, per calunnia e diffamazione aggravata, l'ex inviato di 'Striscia la Notizia' Domeni ...