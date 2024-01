Concorso | in 35 ‘congelati‘ per 4 posti Nargi | “Tutto regolare”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“E’ stata la Commissione Esaminatrice a sospendere, in via delprecauzionale, la prova orale del bando dipubblico per l’assunzione dei 10 nuove unità nel Vigili Urbani”. Così il vicesindaco di Avellino con delega al personale, Laura, sollecitata dai cronisti sull’episodio accaduto questa mattina a Palazzo di città, quando la Guardia di Finanza si è recata durante le prove concorsuali, su delega della Procura della Repubblica di Avellino che ha emesso un ordine di esibizione degli atti nei confronti del Comune di Avellino presumibilmente dopo un esposto presentato da uno degli stessi partecipanti alla prima prova scritta, tenutasi lo scorso 14 dicembre al Paladelmauro di Avellino. Questa mattina al Comune di Avellino si erano presentati i 35 che avevano passato la prova orale e quindi ...

