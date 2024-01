Concorso docenti 2024 | 374mila le candidature | Lazio | Lombardia e Campania le regioni più gettonate

Concorso docenti religione cattolica - il CSPI sulla valutazione orale : troppa didattica dei contenuti. Squilibrio anche nella tabella di valutazione dell’anzianità di servizio

In arrivo il bando del Concorso riservato per i docenti di religione cattolica. Entro il mese di febbraio infatti dovrebbe esserci il via alla ... (orizzontescuola)