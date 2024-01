Concorsi scuola | quasi 400mila domande per 44mila posti | uno su dieci avrà forse la cattedra

(Di giovedì 11 gennaio 2024) È il concorso previsto dal Pnrr, lescadevano a mezzanotte del 9 gennaio: due i bandi per infanzia e primaria e per medie e superiori

Concorsi scuola 2024 , domande chiuse alle 23:59 del 9 gennaio. Adesso si attendono le date per la prova scritta, per la quale non ci sono ancora ... (orizzontescuola)

Scuola , al via i concorsi Pnrr per l’assunzione di oltre 30mila docenti : ecco il doppio bando . Al via i concorsi , con le nuove modalità previste dal ... (feedpress.me)

... ante legge Renzi che ha previsto i 24 CFU, la cosi detta Riforma La Buonan. 107 del 13/7/... per accedere ai ruoli tramite superamento concorso o, perché grazie all'UE e al PNRR, i ......e del Merito (Mim) ha firmato il decreto sul concorso ordinario per docenti did'infanzia e ... per i quali si attende l'autorizzazione per inserirli nei