Conclave | abuso d' ufficio | armi a Kiev Le tre divisioni in 24 ore del Partito Democratico

Leggi su panorama

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Non è facile essere del Pd, ammettiamolo. Prendete ad esempio la giornata di ieri che in 24 ore racconta il bene ed il male del. Alla Camera Elly Schlein ha attaccato con violenza il governo, anzi, più precisamente e direttamente la premier, Giorgia Meloni, per il suo silenzio e la sua mancata presa di distanza dai saluti romani ad Acca Larenzia. Un attacco duro, deciso che avrà riempito di gioia ed orgoglio vecchi e giovani cuori comunisti. Poi però, nelle medesime ore, succedevano tre cose in cui ilsi è diviso, nelle parole e nei fatti. Primo motivo di rottura interna il voto sulla fornitura diall’Ucraina. C’è una parte dei Dem che ha votato a favore, senza se e senza ma; insomma esiste una parte delsempre dalla parte di ...