“Con quale frequenza avere rapporti quando si cerca una gravidanza?”

...è partita dopo una segnalazione che denunciava la violenza subita dal bambino in casai suoi ...raccapricciante di violenza e crudeltà perpetrati dal padre nei confronti del figlio per ilil ...... che in Australia sarà privo di Juan Carlos Ferrero , ilsta recuperando dopo un intervento al ginocchio: ' E' dura giocare un grande torneo senza di lui visto che viaggiame praticamente ...Ad annunciarlo è il presidente della Provincia Nino Lombardi, il quale ha avuto un incontro di lavoro con l'amministratore della Samte Domenico Mauro. Particolarmente soddisfatto del risultato ...Le parole di Carlo Conti in vista della sfida del sabato sera tra Tali e Quali e C'è posta per te: ecco cos'ha detto ...