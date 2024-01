Con Assolombarda verso Expo 2025

(Di giovedì 11 gennaio 2024)proietta le imprese del territorioOsaka L’Associazione firma un accordo di intesa e di collaborazione con il “Padiglione Italia”e Padiglione Italia hanno siglato un accordo di intesa e di collaborazione che consoliderà il ruolo dicome partner ufficiale istituzionale in occasione diOsaka. Nell’occasione, sono stati presentati i bandi che consentiranno alle aziende di partecipare attivamente alla realizzazione e alla gestione della rappresentatività del nostro Paese durante l’Esposizione Universale, che si terrà in Giappone dal 13 aprile al 13 ottobre, pertanto, prosegue con la linea sposata a partire dall’Esposizione Universale del ...

proseguela linea sposata a partire dall'Esposizione Universale del 2015 a Milano: aderire alle Expo successive per favorire ulteriormente l'internazionalizzazione delle imprese, ...Il Giappone inoltre, per la sua struttura demografica, è molto vicino a noi e sarà, dunque, di estremo interesse portare l'esperienza natail Silver economy network diprogetti ...Assolombarda continua l'internazionalizzazione delle imprese Assolombarda continua la sua strategia iniziata con l'Expo 2015 a Milano, aderendo alle successive Expo per promuovere ...