Como | il giallo del Suv finito nel lago | le vittime erano uscite dall’abitacolo

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Una terribile tragedia è accaduta nella tarda serata di sabato a, precisamente in una piazzola isolata del parcheggio di Villa Geno, dove un Suv Mercedes con a bordo due persone è riuscito a sfondare il parapetto di sicurezza che circonda le sponde deldie quindi a finire nelle sue gelide acque. L'articolo proviene da Il Difforme.

I corpi di due persone sono stati recuperati dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Torino, nelle acque del lago di Como . Due giorni fa, in Viale ... (iltempo)

Per le due vittime, Morgan Algeri e Tiziana Tozzo, era il primo appuntamento. Il racconto del testimone: "Mi disse che l'auto aveva problemi ". ... (ilgiornale)

Morgan e Tiziana sono morti in modo tragico nelle acque del lago di Como: secondo le ultime notizie, i due erano fuori dalla macchina. Solo l'autopsia dirà come sono morti nella gelida notte con la te ...Ventinove anni, dipendente di una ditta di trasporti. Ora all'ospedale Niguarda dove è stato portato in elicottero ...