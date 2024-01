Como | coppia annegata nel lago | i due erano ancora vivi nell' abitacolo - Estremo tentativo di salvarsi a 15 metri di profondità

«Ho perso non solo un amico e un socio , ma anche un fratello. Ci sentivamo tutti i giorni, anche sabato, e non sapevo avrebbe trascorso la serata a ... (ilmessaggero)

E' questa la ricostruzione è contenuta nella relazione dei vigili del fuoco, sulla tragedia del lago di. A conferma di quello che era già emerso nell'immediatezza, quando i sommozzatori erano ...... rispettivamente 43 e 44 anni: è lache vive nell'appartamento sotto quello della strage. ... Per la sera degli omicidi dicono di avere un alibi: erano a cena da McDonald's ae hanno tenuto ...E' questa la ricostruzione è contenuta nella relazione dei vigili del fuoco, sulla tragedia del lago di Como. A conferma di quello che era già emerso nell’immediatezza, quando i sommozzatori erano ...Secondo le ricostruzioni l'uomo, pilota esperto, si sarebbe liberato dopo la caduta in acqua, provando a far uscire anche la donna. Restano incerte le cause dell'incidente ...