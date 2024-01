Come ti rubo 40 mila euro | il video del furto in una gioielleria del centro di Ferrara che mostra 4 ladri in azione Tre in manette

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La Polizia diha arrestato tre persone, tutte con precedenti, gravemente indiziate di aver commesso un furo da 40in unadi. Lo scorso mese di luglio i tre, in concorso con una quarta persona, dopo aver distratto l’anziana madre del titolare presente all’interno dellasi sarebbero impossessati di monili in oro per un valore complessivo di circa 40.000. In particolare, una prima coppia formata da un uomo e da una donna che, nell’occasione ha simulato lo stato di gravidanza indossando un finto pancione, ha fatto ingresso nellae si è finta interessata agli articoli in vendita. Dopo pochi istanti, mentre l’anziana donna interloquiva con i primi due avventori, ha fatto ingresso nel locale ...

