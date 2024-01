Come mai la conduttrice televisiva e il calciatore del Torino non stanno più insieme?

Daisy Ridley ha ricordato lo stato d'animo del periodo di Star Wars nella trilogia sequel in cui ha interpretato Rey. Daisy Ridley ha riflettuto ... (movieplayer)

come mai dopo il caso Beatrice Luzzi nei confronti degli inquilini del GF non sono stati presi provvedimenti ? Parla Signorini L'articolo Signorini ... (novella2000)

come mai dopo il caso Beatrice Luzzi nei confronti degli inquilini del GF non sono stati presi provvedimenti ? Parla Signorini L'articolo Signorini ... (novella2000)

Mal di pancia per Cody Rhodes? : “Il main event della prossima WM? Vi dico come la penso”

Se Cody ha fatto il tanto agoniato passaggio dalla AEW alla WWE è per una sola ragione, finire la storia. Lo scorso anno per lui non è andata ... (zonawrestling)